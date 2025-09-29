ଅଯୋଧ୍ୟା : ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ରାମ ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ରାମଲୀଳାର ଗୁରୁତ୍ବ ବଢିଯାଇଛି । ଏହି ରାମଲୀଳାରେ ବଲିଉଡ୍ ତାରକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ପୁଣି ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ରାମଲୀଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ରାମଲୀଳା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହାନ ରାମଲୀଳା ନୟା ଘାଟସ୍ଥିତ ରାମ କଥା ପାର୍କରେ ଆୟୋଜନ ହେବାର ଥିଲା। ରାମଲୀଳା ସହ ଏକ ରାବଣପୋଡ଼ି ହେବାର ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର କୁତୁବ ମୀନାର (୨୩୮ ଫୁଟ) ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ୨୪୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ରାବଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦହନ କରାଯିବା କଥା ଥିଲା। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମେଘନାଥ ଏବଂ କୁମ୍ଭକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ, ସୁନାର ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦହନ କରାଯିବା କଥା ଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଫିକା କରିଦେବ । ଏହି ରାବଣପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି । ଏହା ପରେ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଭାଷ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ।
