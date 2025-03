କୋଲକାତା: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୫ ସିଜିନ୍-୧୮ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ(କେକେଆର) ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ(ଆରସିବି) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ନୂତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆରସିବି ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ କେକେଆରର ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ବିଜୟ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

🚨 Toss 🚨



It's Game 1⃣ and @RCBTweets won the toss and elected to field against @KKRiders



Updates ▶️ https://t.co/C9xIFpQ63P#TATAIPL | #KKRvRCB