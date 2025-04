ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୨୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ଡିସି) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ଆରସିବି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ୩୭ ରନ୍ ର ଏକ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୨୦ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙩𝙞𝙢𝙚 𝙬𝙖𝙨 𝙨𝙤 𝙣𝙞𝙘𝙚, 𝙝𝙚 𝙝𝙖𝙙 𝙩𝙤 𝙙𝙤 𝙞𝙩 𝙩𝙬𝙞𝙘𝙚 🪄 🎥 Kuldeep Yadav's identical wickets that put #DC on 🔝 against #RCB 💙

ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଆରସିବି ୩୭ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଚାରି ଓଭରରେ ୧୭ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ରରାଜ ନିଗମ ଚାରି ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିପ୍ରରାଜ ୨ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

