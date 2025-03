ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରାର କରେଲିବାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଅନେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଇନ ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଗାଡିରୁ ବାହାରି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।

ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ, କାର ଡ୍ରାଇଭର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇବା ପରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାବେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ । ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ: “ଆଉ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ!” ଏବଂ “ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ!” କହୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ।

#WATCH | Vadodara, Gujarat: One woman has died, and four others are injured after an overspeeding four-wheeler rammed into a two-wheeler (14/03).



Accused Rakshit Ravish Chaurasia claims, " We were going ahead of the scooty, we were turning right and there was a pothole on the… pic.twitter.com/7UMundtDXH