ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଡାକ୍ତର ଉମର ଉନ୍ ନବୀ ଏକ ପୁରୁଣା ଭିଡିଓରେ କହିଛି ଯେ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇସଲାମରେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସହିଦ ଅପରେସନ। ଡ. ଉମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ କହିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ, ସହିଦ ଅପରେସନକୁ ଭୁଲ୍ଭାବେ ‘ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉମରର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀଙ୍କ ଉଗ୍ରବାଦୀ ମାନସିକତାର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଉମର ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଡାକ୍ତରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥିବା ଉମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆତ୍ମଘାତୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଏ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଇସଲାମରେ ଏକ ସହିଦ ଅପରେସନ୍। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଜନା କରିଥିବା ‘ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର’ ଫରିଦାବାଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ସବୁଠାରୁ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଦସ୍ୟ ଉମର ମୁସଲମାନ ଯୁବକଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ୱାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ୧୦ରେ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ଜୈସ୍-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ନଅରୁ ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଳଙ୍କିତ ଅଲ-ଫଲାହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।