ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା।

ଯେପରିକି କମ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା। ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରୟାସକୁ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା। ଏହି ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଔଷଧ।

ବିଶ୍ୱ ଯକୃତ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ମୋଦୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା।



ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ.ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏହା କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଅତି କମରେ ୧୦% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ଏହା ରୋକିବା ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୋହରାଇଥାଏ । ନଡ୍ଡା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥୂଳତା ଏବଂ ସମାଜ ଉପରେ ଏହାର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା।

Commendable effort to mark #WorldLiverDay with a call for mindful eating and healthier living. Small steps like reducing oil intake can make a big difference. Together, let’s build a fitter, healthier India by raising awareness about obesity. #StopObesity https://t.co/CNnlonFHhW