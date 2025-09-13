ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପାଇଁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିକୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ବାର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ 'ରିଲ୍' ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଉପରେ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ମହାସଚିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାରରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ,ଆଇନଜୀବୀ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ,ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିବା, ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ସିଧା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲନ୍ରେ କରାଯିବ।
ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି:
୧. ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ, ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ନିଷେଧ। ୨. ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଲନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ସମାଚାରର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରିବେ।
୩. ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଜୋନର ଲନରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ।
୪. ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ, ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ରିଲ୍ ତିଆରି ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଯେପରିକି କ୍ୟାମେରା, ଟ୍ରାଇପଡ୍, ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଷେଧ କରାଯିବ।
୫. ଯଦି କୌଣସି ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ଆଇନ କିରାଣୀ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାର ଆସୋସିଏସନ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବାର ପରିଷଦ ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
୬. ଯଦି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରେ।
୭. ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଯେକୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ।
୮. ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବାରୁ ବାରଣ କରିବାର ଅଧିକାର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନିକଟରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡଭୋକେଟ୍ସ-ଅନ୍-ରେକର୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି (ସିଜେଆଇଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଓକିଲ ଏବଂ ସାଇବର ପ୍ରଭାବଶାଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାର ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି, ରିଲ-ମେକିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଥିଲେ।