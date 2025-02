ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଏବଂ ବିଜେପି ପୁଣି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଭାର ଦେବାପରେ ଏବେ ପୂରା ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ମାଡାମ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନନ୍ଦନ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଭେଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ତେବେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ । ଆଉ ଘର ବାହାରେ ଛିଡା ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲତୋଡା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ସ୍ବଚ୍ଛ ଶାସନର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

#WATCH | Delhi CM Rekha Gupta meets people at her residence as people gather here to congratulate her on becoming the Chief Minister. pic.twitter.com/CwOKTE1xI9