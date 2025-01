ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ବିଚାରକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂଘଭି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପରିବାରରୁ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ନ୍ୟାୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏସସି କଲେଜିୟମ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ରିପୋର୍ଟର ଉତ୍ତରରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ସିଂଘଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭଲ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏହା ସତ, ତେବେ ଏସସି କଲେଜିୟମର ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭଲ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ସିଂଘଭି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଥିଲି ଯେ, କଲେଜିୟମର ବିଚାରପତିମାନେ ନିଜର ଛଦ୍ମବେଶ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ସେହି ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ବସିବା ଉଚିତ୍। ପୁରାତନ କାଳ ପରି ସୁଲତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗିରର ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଥିଲେ। ସିଭି ଏବଂ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ, କାଗଜ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବନାମ କୋର୍ଟ ପରିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଜରୁରୀ।

1/2If true, both proposals under SC collegium consideration, seemingly radical, are good &shd be implemented sooner rather than later. I wrote decades ago tht collegium judges shd disguise themselves &sit in courts of those judges being consd for elevation or lawyers in action b4…