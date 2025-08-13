ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଭି ନାଗରତ୍ନା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଭି ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଗୃହ ସଚିବମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜେଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀତୀଶ କଟାରା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ ସୁଖଦେବ ଯାଦବ ଓରଫ୍ ପହଲୱାନଙ୍କ ରିଲିଜ୍ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପହଲୱାନଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସେହି ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପହଲୱାନ ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମ୍କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିଯୁକ୍ତ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରାଦଣ୍ଡ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ବ୍ୟତୀତ) ଭୋଗୁଥିବା ଦୋଷୀକୁ ସେହି ଦଣ୍ଡଭୋଗ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ମୁକ୍ତି ଆଦେଶ କେବଳ ସେହି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନର ପୂରା ସମୟ ଜେଲରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ ଶୁଣାଣିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଠକ ଡାଭେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ପହଲୱାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ପହଲୱାନଙ୍କୁ ବିନା ଛାଡ଼ରେ ୨୦ ବର୍ଷ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋଷୀ ସେହି ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ‘ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ଜେଲରେ ବିତାଇବା ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପହଲୱାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମୃଦୁଲ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ନ କରିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ।