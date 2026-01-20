ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିପଦର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଏକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) କ୍ୟାମେରା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ୭୭ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ କମିସନର ଦେବେଶ ମାହାଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥର ପରେଡ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଖାଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ ବରଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପଥରେ ସମଗ୍ର ରୁଟ୍କୁ ୨୬ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ର ଡିସିପି ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ।
ପୁଲିସକୁ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା-ସ୍ମାର୍ଟ ଚଷମା
ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ବ୍ୟବହାର। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ-ଚଷମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୩୧ଟି ସିସି ଟିଭି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପରେଡ୍ ରୁଟରେ ୧,୦୦୦ ହାଇ-ଡେଫିନେସନ୍(ଏଚ୍ଡି) କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୁଖ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ (ଏଫ୍ଆର୍ଏସ୍) ରହିଛି। ଏଥିରେ ଜଣାଶୁଣା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିଛି। ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସିଷ୍ଟମରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହଜନକ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିବ।
ବହୁସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ୍ ପାଇଁ ୧୦,୦୦୦ ଯବାନ ମୁତୟନ
ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦,୦୦୦ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଏକ ବଡ଼ ଦଳଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ସିପି କହିଛନ୍ତି, ତ୍ରି-ସ୍ତରୀ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ୍ ସହିତ ଯାନବାହାନଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଲାସୀ କରାଯିବ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରତିରୋଧୀ ୟୁନିଟ୍ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ କୋଠାରେ ସ୍ନାଇପର ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଟେଲ, ଅତିଥି ଗୃହ ଓ ଭଡାଟିଆଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ୍କୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ଭାରତୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ଏନକ୍ଲୋଜର ଓ ମେଟ୍ରୋ ସୁବିଧା
ଏଥର, ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏନକ୍ଲୋଜରଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ନଦୀମାନଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି:
ଗ୍ରୁପ୍ -ଏ: ବ୍ୟାସ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଚମ୍ବଲ, ଚେନାବ, ଗଣ୍ଡକ, ଗଙ୍ଗା, ଘାଘରା, ଗୋଦାବରୀ, ସିନ୍ଧୁ ଓ ଝେଲମ୍ ଏନକ୍ଲୋଜରର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଗ୍ରୁପ୍-ବି: କାବେରୀ, କୋଶୀ, କୃଷ୍ଣା, ମହାନଦୀ, ନର୍ମଦା, ପେନ୍ନାର, ପେରିଆର, ରବି, ସୋନ୍, ସତଲେଜ୍, ତିସ୍ତା, ଭାଇଗାଇ ଓ ଯମୁନା ଏନକ୍ଲୋଜରର ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ନିବେଦନ
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏନକ୍ଲୋଜର ଭିତରକୁ କେତେକ ଜିନିଷ ନେବା କଡ଼ାକଡ଼ି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଗ, ବ୍ରିଫକେସ୍, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍, ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା, ଅତର, ଖେଳଣା ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଓ ତଲାସୀ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପୁଲିସ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ, ତୁରନ୍ତ ୧୧୨କୁ କଲ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିକଟତମ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Tamil Nadu Governor walkout from Assembly: ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅସମ୍ମାନ: ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରି ଗଲେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ