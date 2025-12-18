ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ-୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥର ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ (EU)ର ଶୀର୍ଷ ନେତା, ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ କୋଷ୍ଟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ନେତା ଭାରତର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରଥମ ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହା ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ରଣନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବ।
ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଘୋଷଣା
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ୨୦୨୬ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବ୍ରୁସେଲ୍ସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଚୟନ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ରଣନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ ଥିଲେ?
ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ୨୬ ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତୀକ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସରକାର ମୁଖ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିୟାଣ୍ଟୋ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ।
