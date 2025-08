ଉତ୍ତରକାଶୀ: ଯେଉଁଠି ପ୍ରଳୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ପଦଚିହ୍ନ, ସେଇଠି ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାରକାମ । ପ୍ରଳୟ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ । ଉତ୍ତରକାଶୀ ଧରାଲିରେ ୨୨୫ ଜଣ ଯବାନ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାମ ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯବାନମାନେ ।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ଆତଙ୍କ । ଉତ୍ତରକାଶୀର ଧରାଲି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଧ୍ବଂସଲୀଳା । ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଇଛି ଓ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାମ । ମାଟି ତଳେ ଫସିରହିଥିବା ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି । ଦେଢ଼ଶହରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛି ଏନଡିଆରଏଫ୍‌, ସେନା ଓ ଆଇଟିବିପିର ମିଳିତ ଟିମ୍‌ ।

#WATCH | Uttarakhand: Drone visuals from ground zero, the site of Dharali cloudburst and mudslide, which has caused significant damage to houses and other buildings.



Search and rescue work by the Indian Army, ITBP, NDRF, SDRF and other agencies is underway. pic.twitter.com/ElghuchiWP