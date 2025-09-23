ମୁମ୍ବାଇ:ମହାୟୁତି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି।
ସିନ୍ଦେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍ରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଫାଇଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବରଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ୍। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଭଳି ଅବହେଳା ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଛାଡ଼ ବୋଲି ସେ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୌର ନିଗମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିନ୍ଦେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ମହାୟୁତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ୍।
ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିବା ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି।
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ବିସ୍ତାର ପ୍ରୟାସକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ମନୋଭାବ ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ।
ଶିବସେନା ମୁଖ୍ୟ ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଏକ ଚରମବାଣୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ବିବୃତି ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାବଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ନାଗପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାର ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ ନଚେତ୍ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କାମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଅଜିତ ପାୱାର କହିଥିଲେ ଯେ, ନାଗରିକମାନେ ଆମଠାରୁ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଆଶା କରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଙ୍କଗର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଆଜି ଦେଖିବୁ, କାଲି ଆସିବୁ, ସେଠାରେ ଭେଟିବୁ ଏଭଳି ମନୋଭାବ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଜିତ କହିଥିଲେ।