ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତ ସରକାର ନାନକାନା ସାହିବ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର ନାନକାନା ସାହିବ ଯାତ୍ରା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ନୂତନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶିଖ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ମାମଲାରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୭୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସିଂହ ସଭା ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ସଭା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶିଖ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁପର୍ବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅବିରତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି। ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶିଖ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉନାହିଁ।
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସିଂହ ସଭାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର କୁଶଲ ସିଂହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ୍ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ନାନକାନା ସାହିବକୁ ଯିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ସିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ଶିଖ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ନଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ, ସରକାର ଶିଖ୍ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନକରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଜାରି ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆଦେଶ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୫ର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯାହା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦିଏ।
ବିବୃତିରେ ଡକ୍ଟର କୁଶଲ ସିଂହଙ୍କ ସହିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜିତ ସିଂହ, ଗୁରତେଜ ସିଂହ, ତାଜ୍ ମହମ୍ମଦ, ଶମଶେର କାରୀ, ଡକ୍ଟର ପ୍ୟାରେ ଲାଲ ଗର୍ଗ, ରାଜିନ୍ଦର ସିଂହ, ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂହ, ହମିର ସିଂହ, ଦୀପକ ଶର୍ମା, ମାଲବିନ୍ଦର ସିଂହ ମାଲି ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଗୁରଦୀପ ସିଂହ ଗୁମନାମ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସେମାନେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରତାରପୁର କରିଡରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଶିଖ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଇଭାକ୍ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ ଜୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଭାରତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।