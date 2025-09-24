ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ୭୩ ବର୍ଷୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାର ସଦ୍ୟତମ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କାମରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଲମୋହର ପାର୍କର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜକୁ ପ୍ରଦୀପ ସାୱନ୍ତ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧରେ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟତଃ ‘ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ’ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କାମରମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ସମୟ, ଫିଜିଓଥେରାପି ନିଯୁକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ପରିଦର୍ଶନ ସମେତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପୀଡିତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ନଜରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ନ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ହେବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାଗତ ଧମକ ଓ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକାଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ୨୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇ ସାରିଥିଲେ। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କହିଛି ଯେ ସ୍କାମରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଓ ପାଣ୍ଠି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।