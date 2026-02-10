ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାୱାର ପରିବାରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ନାତୁଣୀ ତଥା ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ଝିଅ ରେବତୀ ସୁଲେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ନାଗପୁରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବାରର ପୁଅ ସାରଙ୍ଗ ଲଖାନୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି। ପାୱାର ପରିବାରରେ ଏହି ନୂତନ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସିନ୍ଦେଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ମୃତି ସିନ୍ଦେଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ ରେବତୀ ସୁଲେ ଓ ସାରଙ୍ଗ ଲଖାନିଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଘୋଷଣା କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ମାତ୍ରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଏହି ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଦୁଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ତାରିଖ ଓ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରେବତୀ ସୁଲେ ଏବେ 'ନାଗପୁରର ବୋହୂ' ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ସାରଙ୍ଗ ଲଖାନି କିଏ?
ସାରଙ୍ଗ ଅରୁଣ ଲଖାନି ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ନାଗପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରାଜ ଗ୍ରୁପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ଲଖାନିଙ୍କ ପୁଅ। ସାରଙ୍ଗଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଶ୍ୱରାଜ ଗ୍ରୁପରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ, ସାରଙ୍ଗ ଜଣେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ। ସେ ଅନେକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ବିଶ୍ୱ ଫେଡେରେସନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ୨୩ ଜୁଲାଇ ୧୯୯୨ ରେ ହୋଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଓ ସଦାନନ୍ଦ ସୁଲେଙ୍କ ଝିଅ ରେବତୀ ସୁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସକ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରେବତୀ ପ୍ରଥମେ ବାରାମତି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମା ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେଙ୍କ ପ୍ରଚାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଖବରରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଗଡକରୀ ଓ ଫଡନବୀସ ସାଜିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥି !
ଏହି ବିବାହର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରେବତୀ ସୁଲେ ଓ ସାରଙ୍ଗ ଲଖାନିଙ୍କ ବିବାହ ଆୟୋଜନରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସାରଙ୍ଗ ଲଖାନି ଗଡକରୀ ଓ ଫଡନବୀସଙ୍କ ଘରୋଇ ଅଞ୍ଚଳ ନାଗପୁରରୁ ଆସିଥିବାରୁ, ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଗୁଜବ ଏହି ପରିବାର ପୁନର୍ମିଳନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ସମଗ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
