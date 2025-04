ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ହମଲାକୁ ୭ ଦିନ ବିତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ସଜ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ସେପଟେ ଗତକାଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ନରସଂହାରର ସବୁ ସତ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଯାଉଛି । ତଳେ ଚାଲୁଥିଲା ଗୁଳି, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ଟଳି... ଆଉ ଏ ସବୁ କଏଦ ହୋଇଥିଲା ରୋପ୍ ୱେର ମଜା ନେଉଥିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରିଷି ଭଟ୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ । ପହଲଗାମ୍ ହମଲା ପରେ ରିଷି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସବୁ ତନତନ କରି ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଛତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଭିଡିଓରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।

ତେବେ ଭିଡିଓ କରିଥିବା ରିଷି ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ଆତଙ୍କୀ ହମଲାରେ ଖିଅକୁ ଧରେଇବାରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛି । ରିଷି ପହଲଗାମ୍ ହମଲା ପଛରେ ଜିପ୍ ଲାଇନ୍ ଅପରେଟରକୁ ସନ୍ଦେହ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି । ରିଷିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅବା ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଜିପ୍ ଲାଇନରେ ପାର୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମିନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ... ମିନି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାରା ଦେଉଥିଲା ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ରିଷିଙ୍କୁ ଜିପ୍ ଲାଇନରେ ଝୁଲାଇ ପଠାଇଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ତିନି ଥର ଆଲ୍ଲା ହୋ ଆକବର... ଆଲ୍ଲା ହୋ ଆକବର... ଆଲ୍ଲା ହୋ ଆକବର... ନାରା ଦେଲା । ବାସ୍ ତାପରେ ହିଁ ତଳେ ଫାୟାରିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଆତଙ୍କୀମାନେ...

#WATCH | #PahalgamTerroristAttack | In a viral video, a tourist was seen ziplining when terrorists suddenly started firing. The tourist from Gujarat's Ahmedabad, Rishi Bhatt, recalls the incident



"...Firing started when I was ziplining...I did not realise this for around 20… pic.twitter.com/ZjmJxrl8Y7