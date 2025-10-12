ୱାଶିଂଟନ/ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନୀ ବାୟୁସେନା କାବୁଲରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଫଗାନ ତାଲିବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ମୁଖ୍ୟ ନୁର ୱାଲି ମେହସୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ତାଲିବାନ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି।
ରବିବାର ତାଲିବାନ ଇସଲାମାବାଦକୁ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। କାବୁଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ ସୀମାରେ ୫୮ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାବେଳେ ୩୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ମାଟିରୁ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଏସଆଇଏସ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ।. ଆଇଏସଆଇଏସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି,"ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଘର୍ଷରେ ୨୦ ଜଣ ତାଲିବାନ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଆଇଏସଆଇଏସକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା।
କରାଚି ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦର ଦେଇ ତାଲିମ ପାଇଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା,"ମୁଜାହିଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
Today's Pakistani strikes against Afghanistan's capital are a huge escalation and pose dangerous risks. In recent days, Taliban operatives have been active in Pakistan attacking ISIS and killing a number of its leaders. The Pakistanis have been recklessly backing ISIS…— Zalmay Khalilzad (@realZalmayMK) October 9, 2025
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଜାଲମୟ ଖଲିଲଜାଦ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହା ଉଭୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି କିଛି ଆଇଏସଆଇଏସ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଖଲିଲଜାଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଲୁଚ୍ ଜାତୀୟତାବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଇଏସଆଇଏସ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି।
ଆମେରିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଖଲିଲଜାଦଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଫଗାନ ସରକାର ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଟିଟିପି ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା (ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ)ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ସଂଗଠିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାକିସ୍ତାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୧୪ ଆର୍ମି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଖଲିଲଜାଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଅଧିକ ବିନାଶ ଏବଂ ମୃତାହତ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ପାରେ।
ଯୁଦ୍ଧ ବଦଳରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଆମେରିକାର ଦୂତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାବୁଲ ଏବଂ ଇସଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳ ସଂଘର୍ଷ ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଲଢୁଆ ବିମାନ କାବୁଲରେ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୱାଜା ଆସିଫ ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ, କାବୁଲ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା , ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ୬,୦୦୦-୭,୦୦୦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା।। ଏବେ ଧର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆସିଫ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଟିଟିପିକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି "ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ" ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟିଟିପି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଟିପି ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪ ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଅଧିକ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ୱାଜିରିସ୍ତାନ ଏବଂ ଲୋୟର ଡିରରେ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୯ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ୩୫ ଜଣ ଟିଟିପି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର ୮ ତାରିଖରେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ଏକ ସାମରିକ କାଫଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ୧୧ ଜଣ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଟିଟିପି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରି ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବର୍ବରତାର ଜବାବ ବୋଲି କହିଥିଲା।