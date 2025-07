ତେବେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବଡ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତେଜସ୍ବୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସହିତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭେଟୁ ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା କଥା ହେଲେ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କେବେ ଦେଖିନାହୁଁ ।

