ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆର୍ଜେଡିର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)। ଆର୍ଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସଂପର୍କରେ ଅପମାନସୂଚକ କଥା କହିବାରୁ ଆର୍ଜେଡିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେପି। ମହୁଆରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ରାଲିରେ ମଞ୍ଚ ତଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାଳି ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିଜେପି ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛି। ବିଜେପି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଦଳକୁ ଗାଳିଗୁଲଜକାରୀ ଆର୍ଜେଡି ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଘୋର ଅପମାନ ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଜେଡି ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିଛି। ଆର୍ଜେଡି କହିଛି ଯେ ଭିଡିଓକୁ ନକଲି କରାଯାଇ ଭାଇରାଲ୍ କରାଯାଇଛି।
ରାଲିରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଥିବା ଭିଡ଼ରୁ ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ବିହାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ମଞ୍ଚରୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଘୋର ଅପମାନ।"