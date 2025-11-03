ପାଟନା: ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର ୩ ଦିନ ବାକିଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଏକ ରାଲିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ମହାମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ ମହାମେଣ୍ଟର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରକୁ ମିଛ ବୋଲି କହି ଏନ୍ଡିଏର ଇସ୍ତାହାରକୁ ବିହାରର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରାରେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏନ୍ଡିଏର ସଚ୍ଚୋଟ ଇସ୍ତାହାର ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଇସ୍ତାହାରକୁ ମିଛ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବାର ଏକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍ଜେଡି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, ତେବେ ଏହା ‘ଜଙ୍ଗଲରାଜ୍ ଫେରାଇ ଆଣିବ’। ବିହାରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଜେଡି(ୟୁ)ର ମୋକାମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ମୋଦୀ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରାଜ୍ ଥିଲା ଅନ୍ଧାର ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିହାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଆର୍ଜେଡିର ଜଙ୍ଗଲରାଜ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟ୍ଟା (ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ), ନିଷ୍ଠୁରତା, ତିକ୍ତତା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, କୁଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି। ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଆର୍ଜେଡିର ପାପ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁତାପ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ପରିଚୟ ଶିଖ୍ଙ୍କ ନରସଂହାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ୧୯୮୪ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୧ ଏବଂ ୨ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା।
ଆଜି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଶିଖ୍ ନରସଂହାରର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପଦବି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳର କୁଶାସନ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଭୋଟରମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଇଙ୍ଗିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ,‘ୟେ ପବ୍ଲିକ୍ ହୈ, ୟେ ସବ୍ ଜାନ୍ତି ହୈ।’ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରାରେ ବିପୁଳ ଜନସମାବେଶ ବିହାରରେ ଜେଡି(ୟୁ), ବିଜେପି ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏନ୍ଡିଏକୁ ପୁନଃ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ‘ସଂକଳ୍ପ’କୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ‘ବିହାରର ଲୋକମାନେ ଏଥର ଏନ୍ଡିଏକୁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନ ଦେବେ। ଜଙ୍ଗଲରାଜ୍ ଲୋକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।