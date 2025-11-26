ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁଃଖରେ ବଦଳିଗଲା ବାହାଘରର ଖୁସି । ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବିବାହର ଖୁସି ହଜିଯାଇଛି । ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଞ୍ଜଗିର ଏବଂ ଚାମ୍ପା ଜିଲ୍ଲା ମଝିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି । ଟ୍ରକ ସହ ଏସୟୁଭି କାର୍ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ ୩ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ମୃତାହତମାନେ ସମସ୍ତେ ନାଉଗଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଏକ ବିବାହ ଭୋଜିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
Chhattisgarh | Five persons died, and three others were injured in a road accident at Sukli village in Janjgir-Champa district, when an SUV collided head-on with a truck. Further investigation is underway: ASP Umesh Kashyap— ANI (@ANI) November 26, 2025
ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି । କେନାଲକୁ କାର୍ ଖସି ପଡିବା ଫଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ ଗିରିଜାପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାରଟି ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗାଡିଟିକୁ କେନାଲରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି ।