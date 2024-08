କୋଲାକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଘରୋଇ ୟୁନିଟ୍ ୨୦୨୪ ଦୁଲିପ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଚାରିଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଘରୋଇ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଦୁଲିପ ଟ୍ରଫିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ବାଡ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇସରୱାନ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଗୁଡିକ କେବଳ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି।

ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନେକ ତାରକା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦୁଲିପ୍ ଟ୍ରଫିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ‌ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଇଶାନ କିଶାନ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ମୟଙ୍କ ଅଗ୍ରୱାଲ, ରିଆନ ପରାଗ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଆବେଶ ଖାନ, ଯଶସ୍ବୀ ଜୟସ୍ବାଲ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର ଅଛନ୍ତି।

ଚଳିତ ଥର ବିସିସିଆଇ ଦୁଲିପ୍ ଟ୍ରଫିର ଫର୍ମାଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘରୋଇ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଜୋନାଲ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଚାରିଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡିଆ-‘ଏ’, ଇଣ୍ଡିଆ-‘ବି’, ଇଣ୍ଡିଆ-‘ସି’ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ-‘ଡି’ ନାମକ ଚାରିଟି ଦଳ ଖେଳିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

