ଜୟପୁର: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୨୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରବିବାର ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

ମ୍ୟ‌ାଚ୍‌ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଆର୍‌ସିବି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଆର୍‌ଆର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

🚨 News from Jaipur 🚨 @RCBTweets won the toss and elected to bowl against @rajasthanroyals in Match 28. Updates ▶️ https://t.co/rqkY49M8lt #TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/i7ZipViC6C

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଯୋଡ଼ିପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଫୁଟିବ କି ପଦ୍ମ

୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ, ଦଳ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ୨ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଆରସିବି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ଯଥାକ୍ରମେ ୫ମ ଏବଂ ୭ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

Jaipur, are you ready for 𝘽𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙍𝙤𝙮𝙖𝙡? 🩷❤ @rajasthanroyals vs @RCBTweets is upon us 🥳



Updates ▶ https://t.co/rqkY49M8lt#TATAIPL | #RRvRCB pic.twitter.com/PkjTFttFMt