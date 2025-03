ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ଆଇପିଏଲ) ୨୦୨୫ର ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ(ଏସଆରଏଚ) ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ(ଆରଆର) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି।



ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ: ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍ ( ୱିକେଟ କିପର) , ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ) , ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା , ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ , ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ , ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ , ଅଭିନାଭ ମନୋହର , ସଚିନ୍ ବେବି , ହର୍ଷଲ ପଟେଲ , ଆଦାମ ଜାମ୍ପା , ମହମ୍ମଦ ଶାମି , ରାହୁଲ ଚହର , ଜୟଦେବ ଅନାଦକର , କାମିନ୍ଦନ ମୁନଦୀସ ସିମରଜିତ୍ ସିଂ , ଇଶାନ୍ ମାଲିଙ୍ଗା , ଅନିକେତ୍ ବର୍ମା

🚨 𝐓𝐨𝐬𝐬 🚨



Rajasthan Royals have won the toss and elected to bowl first against Sunrisers Hyderabad at the Rajiv Gandhi International Stadium.#TATAIPL | #SRHvRR | @SunRisers | @rajasthanroyals pic.twitter.com/No3UrY6FA4