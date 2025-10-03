ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନାକୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଦେଶକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏମଏସଏମଇ ସମେତ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି।

ଏହି ଯୋଜନାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ୯୧,୬୦୦ ଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ୧,୪୨,୦୦୦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଏଭଳି ଉତ୍ସାହଜନକ ସମର୍ଥନରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନିକେତନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

୧ ମଇ ୨୦୨୫ରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୨,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ୧,୧୫,୩୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ୨୪୯ଟି ଆବେଦନ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୫୯,୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ। ଆଗାମୀ ଛଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣର ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ ୧୦,୩୪,୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୪,୫୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ପାଦନର ୨.୨ ଗୁଣ।

ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆବେଦନ ୱିଣ୍ଡୋ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ୩ ମାସ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିଲା, ଯାହା ୧ ମଇ ୨୦୨୫ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଇସିଏମଏସ ଯୋଜନାର ସଫଳ ଆରମ୍ଭ ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୫୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଘରୋଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଇଏମସି, ସ୍ପେକ୍ସ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ଆଇଟି ହାର୍ଡୱେର ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଇସିଏମଏସ ସରକାରଙ୍କ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମାଗତ ଯୋଜନା ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି ଏବଂ ଇସିଏମଏସ ଏବେ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମନ୍ୱୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯାହା ଭାରତକୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବିସ୍ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଏସ. କୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି, ମୂଳ ଧାରଣା ହେଉଛି ଭାରତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗଭୀର କରିବା ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଘରୋଇ ମୂଲ୍ୟ-ବୃଦ୍ଧି ଉପାଦାନକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହା ପରେ ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଏହି ଅଭୂତପୂର୍ବ ନିବେଶ ଭାରତର ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତା, ନୀତିଗତ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ କରିଥାଏ। ଏହି ସଫଳତା ଭାରତରେ ଏକ ଦୃଢ଼, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି।

