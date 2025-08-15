ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ। ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଲାଲକିଲାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ୩.୫ କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସହିତ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସରକାର ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ, ସରକାର ସେହି କମ୍ପାନି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସବସିଡି ଦେବା ସହିତ, ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ (ଏମଏସଏମଇ) ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ, ସେବା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ।
କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇପିଏଫଓରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ହଜାର ଟଙ୍କା ୨ଟି କିସ୍ତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ୬ମାସ କାମ କରିବା ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ୧୨ମାସ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସାକ୍ଷରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହାଙ୍କ ଦରମା ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଥିବ। ଅଧିକ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷକରି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ଅତି କମରେ ୬ମାସ ଚାକିରିରେ ରହିଲେ ସରକାର କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଛା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ ୩ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ।