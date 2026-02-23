ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ଆଇଡିଏଫସି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଶାଖାରେ ପ୍ରାୟ ୫୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଠକେଇ ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଜେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଏହାର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଠକେଇରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିଭାଗ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସତର୍କ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଚାରି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଖାରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜାଲିଆତି ହୋଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ୫୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜଡିତ ଥିବା ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ଯାଞ୍ଚ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଅନିୟମିତତା କେତେ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାହାର ଲୋକ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ଠକେଇରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଠକେଇର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହା ସହିତ ସମଗ୍ର ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଫରେନସିକ୍ ଅଡିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଏହି ଗମ୍ଭୀର ମାମଲାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଠକେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୨୧ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଡିଟ୍ କମିଟି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋର୍ଡର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଠକେଇ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅନୁରୋଧ ପଠାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ପାଣ୍ଠି ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମ୍ଭବ ହେବ।