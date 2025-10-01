ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୋଦି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।

ଆରଏସଏସ ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ନାଗପୁରରେ କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାକଟିକଟ ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ ମୁଦ୍ରା ଏହି ଅବଦାନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସେବାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ।

ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଡାକଟିକଟର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସିଂହ ଉପରେ ବସିଥିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଭାରତ ମାତାର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆରଏସଏସର ସ୍ୱୟଂସେବକମାନେ ଭକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।  ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିଛବି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। 

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମାରୋହ ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ଆଜି ମହାନବମୀ। ଆଜି ଦେବୀ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଦିନ। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟାଦଶମୀର ମହାନ ପର୍ବ - ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ନ୍ୟାୟର ବିଜୟ, ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଅନ୍ଧାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ। ବିଜୟାଦଶମୀ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଧାରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ କାଳଜୟୀ ଘୋଷଣା।"