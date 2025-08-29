ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବଦେଶୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଓ ୭୫ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସାରିଥିବା ମୋହନ ଭାଗବତ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଭାରତରେ ଇସଲାମର ସର୍ବଦା ସ୍ଥାନ ରହିବ। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମାନ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।"
ଏଭଳି କହିବା ସମୟରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ। ମୋହନ ଭାଗବତ ଆରଏସଏସର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ସମାନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବଦଳିଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଛୁ। ଏକୀକରଣ ଜିନିଷ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? କେବଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବଦଳିଛି। ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ?'
ମୋହନ ଭାଗବତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଇସଲାମ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଇସଲାମ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ୍। ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ ଯେ, ମୁସଲମାନଙ୍କ ନାମରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ, ଅବଦୁଲ ହମିଦଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବଙ୍କ ନାମରେ କୌଣସି ସଡ଼କ ଏବଂ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।'