ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, କାହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ନୁହେଁ ।
ଆରଏସଏସ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସଂଘ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସଂଘ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହିନ୍ଦୁରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବରଂ ଏହା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କହିବା ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ହେବା ପରି ସମାନ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।