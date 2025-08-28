ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ହାର ଧୀମା ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ।
ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୩ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି- "ଯଦି ଜନ୍ମହାର ୩ରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଲୁପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗତିକରେ । ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ୩ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ଭଲ। ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ୩ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମକୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ଅସନ୍ତୁଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଏବଂ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସ। ଲୋଭ ଦେଖାଇ କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସରକାର କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବିବାଦ ସେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏକ, ଯଦିଓ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ। ହିନ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦଭି, ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସହିଦ ହମିଦ, କଲାମ ରହିବା ଉଚିତ୍। ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା କହୁନାହିଁ ଯେ ଇସଲାମ ଏଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦର ବିଷୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ କିମ୍ବା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।