ନାଗପୁର : ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ)ର ବିଜୟାଦଶମୀ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୨, ୨୦୨୫ରେ ନାଗପୁରର ରେଶିମବାଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆରଏସଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଧର୍ମ ପଚାରି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ । ସେନା ଓ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ । ଆମ ସେନାର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ।
ମୋହନ ଭାଗବତ ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ହୋଇଥିବା ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନେପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ଏହା କେତେବେଳେ ଘଟେ। ଯଦି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା କାହାକୁ ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। ବାବା ସାହେବ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅରାଜକତାର ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପରି ହିଂସାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି ସହିତ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଘଟିଥିଲା। କୌଣସି ବିପ୍ଳବ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିନଥାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ନେପୋଲିୟନ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ରହିଲା। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରେ ନାହିଁ।" ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆରଏସଏସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛି । କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡଗେୱାର ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବିଜୟାଦଶମୀରେ ୧୭ ଜଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆରଏସଏସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ନାମ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ୧୯୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟାଦଶମୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସଂଘର ପ୍ରଥମ 'ପଥ ସଂଚାଳନ' (ପଥ ଯାତ୍ରା) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।