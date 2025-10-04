ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି)ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଶନିବାର ୟୁବିଟି ଏହାର ମୁଖପତ୍ର "ସାମନା" ମାଧ୍ୟମରେ ଆରଏସଏସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ସାମନାରେ ଆରଏସଏସର ଡିଏନଏ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ସାମନାରେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆରଏସଏସର ଡିଏନଏରେ କି ପ୍ରକାରର ଜାତୀୟତାବାଦ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଆବଶ୍ୟକ।
ଶିବସେନା ଏହାର ମୁଖପତ୍ର "ସାମନା"ରେ ଲେଖିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ (ଆରଏସଏସ) ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ନଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରଏସଏସର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବ ପକାଇନାହିଁ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ, ଆରଏସଏସ ଏବେ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଜାତୀୟତାବାଦ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛି।
ମୁଖପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଶାସନ ଆରଏସଏସର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆରଏସଏସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ କଠୋର ତଥା ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେହି ଶାସନକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା। ସଂକ୍ଷେପରେ, ଆରଏସଏସ ଦେଶରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନାଙ୍କ ପରି ଶାସନ ଚାହୁଁଛି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ସଂସଦକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ସାମନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସଂଘର ବୌଦ୍ଧିକ ଶାଖାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଉଚିତ୍। ସେମାନଙ୍କର ଶାସକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ଏବଂ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ ଦ୍ବାରା ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ।
ମୁଖପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସରସଂଘଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ ଆରଏସଏସ ବିଜୟାଦଶମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କିମ୍ବା ଦିଗଦର୍ଶନର ଅଭାବ ଥିଲା। ଆରଏସଏସ ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ, ବିଜୟାଦଶମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ସରସଂଘଚାଳକ ବିଜେପିର ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲେ।
ମୋଦୀ-ଶାହ ଶାସନ ଆରଏସଏସର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆରଏସଏସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନସିକତା ଥିବା ଧର୍ମାନ୍ଧ, ଖରାପ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ସେହି ଶାସନକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା।
ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସାମନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଜନ କ୍ରୋଧ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସରସଂଘଚାଳକ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଜନ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେବ, କାରଣ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦୀ ଏବଂ ଶାହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆଦାନୀ ଭଳି ପ୍ରିୟ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଲୁଟ୍ ଉପରେ ସରସଂଘଚାଳକଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିବୃତି ଜାରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ମୁଖପତ୍ର ସାମନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆରଏସଏସ ନାମରେ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରଏସଏସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ବିଜେପିର ମୁଦ୍ରା ନକଲି ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ। ଆରଏସଏସ ମୋଦୀ ଏବଂ ଶାହଙ୍କ ପରି ଏକଛତ୍ରବାଦୀଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ମଜବୁତ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆରଏସଏସର ଏହି ପାପ ଦେଶ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ଜାତୀୟତାବାଦର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।