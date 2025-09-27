କୋଲକାତା: ଦଶହରା ଆସିଲେ ସଜେଇ ହୁଏ କୋଲକତା । ରୂପସୀ ରୁହେ କୋଲକାତାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ଗଳିକନ୍ଦି, ହାଟବଜାର । କୁହାଯାଏ ଦଶହରା ସମୟରେ କୋଲକାତାରେ ପାହେନି ରାତି । ଏଠି ମେଢ ବୁଲୁବୁଲୁ କେତେବେଳେ ଦିନ ହୁଏ କେତେବେଳେ ହୁଏ ରାତି ଜଣାପଡେନି । ବିଭିନ୍ନ ଥିମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମେଢ ଓ ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ପେଣ୍ଡାଲ।
କୋଲକାତାର ଚେତଲା ଅଗ୍ରଣୀ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ୩ କୋଟି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି । ତେବେ ନେପାଳ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଜାପାନରୁ ଆସିଛି ସବୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ । ଅମୃତ କଳସ ଥିମରେ ଏଥରକ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ କେମିତି ଅମୃତ ଓ ବିଷ ବାହାରୁଚି । ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏହି ପୂଜା କମିଟି । ସେପଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ବିଶାଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଲାଗିଛି ।
କୋଲକାତା ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗା ମେଢ ଏବଂ ଦଶହରା ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ ।