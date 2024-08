ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ସୁଟର ମନୁ ଭାକର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟେ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ମିଶ୍ରିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମନୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବାବେଳେ ନୀରଜ ଏହି ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଅନ୍ୟ କିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସ ଗ୍ରାମରୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି |

ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ମନୁ ଭାକର ଖେଳ ଗ୍ରାମରେ ପରସ୍ପର ସହ ଗୁପ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ମାତା ସୁମେଧା ଭାକର ଜାଭେଲିନ୍ ତାରକା ନୀରଜଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଭିଡିଓରେ ନୀରଜ ସୁମେଧା ଭାକରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ମନୁ ଭାକରଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ନୀରଜଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ରୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରିସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର କେଶବ ଯାଦବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୁ ଏବଂ ନୀରଜ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲୁସିଫର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଧା ରିସ୍ତା ହୋଇଗଲା, କିଭଳି ଭଲପାଇବା। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି | ମିତ୍ତଲ ନାମକ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି।'

ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ମନୁ ଭାକର ଉଭୟ ହରିୟାଣାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ଉଭୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନୁ ଭାକର ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

Neeraj Chopra and Manu Bhaker are talking to each other as if they have a crush on each other. I am getting wild ideas on getting India a couple of future super athletes. pic.twitter.com/KXsTZDGq8y