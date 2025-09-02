ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି। ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ଟଙ୍କା ୮୮.୩୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରର ୮୮.୩୦ ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ବୋଲି ଅର୍ଥ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ୫ଟି ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରଠାରୁ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନିଜର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପତନ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଳ୍କ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମଦାନୀକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ହେଜିଂ ଚାହିଦା ଏବଂ ଋଣ ତଥା ଇକ୍ୱିଟି ଉଭୟର ଏଫପିଆଇ ବିକ୍ରୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଏସଟି ପରିଷଦର ଆଗାମୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସେହିପରି, କୋଟାକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟ ଅନିଦ୍ୟ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସ୍ପଟ୍ ସୁଧ ହାର ୮୮.୫୦ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଆରବିଆଇର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେରିକୀୟ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଦେଶକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜାରି ରୁହେ, ତେବେ ବଜାରରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
୫ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା:
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି: ଭାରତ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଆମଦାନୀ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯାହା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ପରିବହନ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଅଧିକ ଆମଦାନୀ ମୂଲ୍ୟ: ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା କଞ୍ଚାମାଲ ଭଳି ଆମଦାନୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି: ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀକୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା କରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମଦାନୀର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିବ, ତେବେ ଦେଶର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଅଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆହୁରି ଚାପ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର: ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପ୍ରାୟତଃ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ବିଦେଶୀ ନିବେଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ବଣ୍ଡ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଟଙ୍କା ଏବଂ ବଜାର ଉଭୟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣରେ ବୃଦ୍ଧି: ଯଦି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ତେବେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲାଭ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।।
