ମସ୍କୋ: ୟୁରୋପ ସଂଘ ଓ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି(ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍) ପରେ ଏବେ ଭାରତ ରୁଷ ସହ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରୁଷର ଉପ-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଚୁକ୍ତି ସ୍ବାକ୍ଷର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ୍ (ଇଏଇୟୁ) ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (ପିଟିଏ) ଭାରତୀୟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇକୁ ରୁଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ।
ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ମଞ୍ଚରେ, ରୁଷର ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲେକ୍ସି ଓଭରଚୁକ୍ ଭାରତ ସହିତ ଆଗାମୀ ମେଗା ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ, ଭାରତ ସହିତ ଏକ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚୁକ୍ତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ରୁଷ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କି’ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚାବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରୁଷ-ଭାରତ ଚୁକ୍ତିର ୫ଟି ବଡ଼ ଦିଗ
୨.୨ ବିଲିୟନ ବଜାର: ଓଭରଚୁକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ଵାକ୍ଷର ପରେ, ରୁଷର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ୍ (ଇଏଇୟୁ) ଭାରତର ବିଶାଳ ବଜାରରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ, ଯାହା ମୋଟ ୨.୨ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିଶାଳ ବଜାର ଗଠନ କରିବ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ: ଭାରତ ଓ ରୁଷ ୟୁରେସିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ୟୁନିୟନ୍ (ରୁଷ, ଆର୍ମେନିଆ, ବେଲାରୁଷ, କାଜାଖସ୍ତାନ ଓ କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ) ସହିତ ଏକ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି।
୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁଟିନ ୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ୧୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ୬୮.୭ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ: ଶକ୍ତି (ତେଲ) ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟତୀତ, ଉଭୟ ଦେଶ ଏବେ ଔଷଧ, କୃଷି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଟେକନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
ଟଙ୍କା-ରୁବଲରେ ହେବ ବାଣିଜ୍ୟ: ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଓ ଆମେରିକାର ଚାପ ମଧ୍ୟରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା ଓ ରୁବଲରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି।