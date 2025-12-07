ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ

କିଭ୍: ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରୁଷ ସାରା ଦେଶରେ ୫୧ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ୬୫୩ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ବାରା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା କହିଛି, ଆମେ ୫୮୫ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ୩୦ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଖସାଇ ଦେଇଛୁ।
ତଥାପି, ୨୯ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଛି। ସୂଚନା ଦେଇ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇହୋର୍ କ୍ଲିମେଙ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ୮ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ୟୁକ୍ରେନର ପାୱାର ଗ୍ରୀଡକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ଲ୍ଭିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମରେ ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନର ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ଅପରେଟର, ୟୁକ୍ରେନାର୍ଗୋ କହିଛି, ରୁଷୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଆକ୍ରମଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଗ୍ରୀଡ୍ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିଭ୍ କହିଛି, ଶୀତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ରୁଷିଆ ଏଭଳି କରିଛି।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି (IAEA) ଜାପୋରିଝିଆ ପରମାଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିଆକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇନ୍ଧନକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରୁଷ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।
ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କି କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ କିଭ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଫାଷ୍ଟିଭ୍ରେ ଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷ ମଧ୍ୟ ୧୧୬ଟି ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନା ଏବଂ ରୁଷୀୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୁଷର ରିଆଜାନ୍ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ମସ୍କୋ ସିଧାସଳଖ ରିଫାଇନାରୀର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ।
ମସ୍କୋର ତୈଳ ରପ୍ତାନି ରାଜସ୍ୱକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ଗରମ, ପାଣି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରି ରୁଷିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀତରେ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କିଭ୍ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।