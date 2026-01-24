ଆବୁଧାବି: ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ମହାମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ଏହି ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଆମେରିକୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଲୋଚନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଚୁକ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳୁନାହିଁ। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆବୁଧାବିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକ ଶନିବାର ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଲୋଚନାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷର ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳ କମ୍ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିବାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହୋଇ ପାରିନାହିଁ।
ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଚାପ
ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଓ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଛି। ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁ କିଭ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ଶୂନ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିବାବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡୋନେଟସ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଡୋନବାସର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ପୁଟିନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ରୁଷ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିତିପାରିନାହିଁ।
ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନସ୍କି ଡାଭୋସରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆବୁଧାବି ବୈଠକ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ। ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବ ବୈଠକ ୨୦୨୨ରେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।