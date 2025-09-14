ନ୍ୟୁୟର୍କ: ୟୁକ୍ରେନୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ୟୁରୋପ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନନିଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଜାତିସଂଘରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଆଣ୍ଡ୍ରି ମେଲନିକ୍ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ମେଲନିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ ଜାଣିଶୁଣି ନାଟୋ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ଯାହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ଦି ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ମେଲନିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ୟୁରୋପ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏକା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଳି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କାହାକୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ରୁଷିଆନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ରିଟେନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ୟୁରୋପ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ।
ମେଲନିକ୍ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଯଦି ରୁଷକୁ ଜବାବ ଦିଆ ନ ଯାଏ, ତେବେ ପୁଟିନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧବାଦୀ ମନୋଭାବ ପୋଲାଣ୍ଡଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଯଦି ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳେ, ତେବେ ରୁଷିଆ କେବଳ ପୋଲାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଲିନ୍ ଏବଂ ଲଣ୍ଡନ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିପାରେ।
ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତିନିଧି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ପରେ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇ ରୁଷିଆ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷ ଉପରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଆକାଶ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ଘାତକ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,କ୍ରେମଲିନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ଲିକ୍ବେଟ୍ ବୋଲି କହି ଖଣ୍ଡନ କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ଆଶା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। କ୍ରେମଲିନ୍ ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୀ ପେସକୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ରୁଷିଆ ସେନା ନିରନ୍ତର ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହା ୨୦୨୨ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି।