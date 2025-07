ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ ପରେ ଏବେ ରୁଷିଆ। ଦେଶ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏକପ୍ରକାରର। ଭାରତରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉପରେ ଖସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୬୦ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଖସିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୭ଜଣକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରୁଷିଆରୁ ସେଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିଛି। ବିମାନଟି କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ନୁହେଁ ବରଂ ଆକାଶରେ ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖସିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିମାନର ଭଗ୍ନାଂଶରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ ମୋଟ ୫୦ଜଣ ବିମାନରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ୪୯ଜଣ ଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

An-24 crash site in Russia's Far East seen from helicopter — social media footage



49 on board, including 5 children and 6 crew — no survivors reported



Malfunction or human error considered as possible causes https://t.co/pLMgFY7kBGpic.twitter.com/rU5VWLOnXH