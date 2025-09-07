ମସ୍କୋ: ରୁଷିଆର କର୍କଟ ଟିକା ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ଏହି ଟିକା କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍, ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଏବଂ ମେଲାନୋମା କର୍କଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ୩ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ରୁଷିଆର ଫେଡେରାଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମୁଖ୍ୟ ଭେରୋନିକା ସ୍କୋଭର୍ଟସୋଭା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟିକା ଉପରେ ଗବେଷଣା ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରିକ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ୩ ବର୍ଷ ଧରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଭେରୋନିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିକା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ,ଆମେ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଗବେଷକମାନେ ଟ୍ୟୁମର ଆକାରରେ ୬୦% ରୁ ୮୦% ହ୍ରାସ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଟିକାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଲୋରେକ୍ଟଲ୍ କର୍କଟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗ୍ଲିଓବ୍ଲାଷ୍ଟୋମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଲାନୋମା ପାଇଁ ଟିକା ବିକାଶ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି।
ରୁଷିଆ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଟିକା ହେଉଛି ଏକ ଏମଆରଏନଏ ଟିକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଆରଏନଏ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ୟୁଲେଟ କରାଯିବ। ଯଦି ଟିକା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ କେମୋଥେରାପିର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଜର୍ମାନୀର ବାୟୋନଟେକ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ କର୍କଟ ଟିକା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଔଷଧ କମ୍ପାନି ମୋଡେର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ମେର୍କ ମଧ୍ୟ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଟୀକା ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,ଭାରତରେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଯୋଗୁ ୮.୭୪ ଲକ୍ଷଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪.୬୦ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ କର୍କଟ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ୪.୧୪ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଆଇସିଏମଆର(ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଫର୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ) ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ କର୍କଟ ରୋଗୀ ୧୨% ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିରେ କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଶିକାର ହେବେ। ନେଚର ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବ ବୟସରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ।
