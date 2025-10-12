ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ମସ୍କୋ: ରୁଷିଆର ତାତାରସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ତାତାରସ୍ତାନର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ରୁସ୍ତମ ମିନିଖାନୋଭ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହୋଇପାରେ।
ଏହି "ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର" ଭାରତକୁ ରୁଷିଆରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ତାତାରରସ୍ତାନ ଭାରତରେ ଅଟୋମୋବାଇଲ, ହେଲିକପ୍ଟର, ଜାହାଜ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିନିଖାନୋଭ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର। ସେ କାଜାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାତାରସ୍ତାନ-ଭାରତ ପାରସ୍ପରିକ ଦକ୍ଷତା ଫୋରମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭାରତକୁ ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୫୦% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୨୫% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଏହାର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ନୂତନ ବଜାର ସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାତାରସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଔଷଧ, ହାଲୁକା ଶିଳ୍ପ, ଆଇଟି (ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା), ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଖୋଲା ରହିଛି।
ରୁସ୍ତମ ମିନିଖାନୋଭ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷିଆ ବଜାରର "ଦ୍ୱାର" ଭାବରେ ତାତାରସ୍ତାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ମିନିଖାନୋଭ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାତାରସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ।କାଜାନ ହେଉଛି ରୁଷିଆର ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ୧,୧୬୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସହଯୋଗ ନେଇ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ କାଜାନରେ ଏକ କନସୁଲେଟ୍ ଖୋଲୁଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭିସା ଏବଂ କନସୁଲାର ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାତାରସ୍ତାନରେ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ରୁଷିଆରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନୟ କୁମାର ଫୋରମରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଷିଆରେ ଆମର କୂଟନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କାଜାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କନସୁଲେଟ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା।
ଅକ୍ଟୋବର ୮-୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଫୋରମରେ ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫୋରମରେ ଭାରତ ଏବଂ ତାତାରସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ଆଇଟି, ଅର୍ଥ, ଔଷଧ, ଶିକ୍ଷା, ଶ୍ରମ ବଜାର ଏବଂ ନିବେଶ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ-ରୁ-ବ୍ୟବସାୟ (ବିଟୁବି) ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ତାଟାରସ୍ତାନରେ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲ କମ୍ପାନି ଟେନେଫ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଟେନେକୋ ରିଫାଇନାରୀ, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଭାରୀ ଯାନ ନିର୍ମାତା କାମାଜ୍ ଏବଂ ଆଇଟି ଶିଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରୁଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂତନ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ରୁଟ୍, ପାରସ୍ପରିକ ନିବେଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏହି ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଇଞ୍ଜିନ୍। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, କାଜାନ ଫୋରମରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଫୋରମରେ, ଶେବର ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ଇଭାନ ନୋସୋଭ ଭାରତରୁ ମାନବଶକ୍ତି ରପ୍ତାନିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତର ଉଚ୍ଚ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ୧୫ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ, ରୁଷିଆରେ ଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ଦଶ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୪୦,୦୦୦ ହୋଇଛି।
ନୋସୋଭ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ୪୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ରପ୍ତାନି କରେ, ଏବଂ ରୁଷିଆ ଏଥିରୁ କେବଳ ୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଆମଦାନୀ କରେ, ଯାହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ସୁଯୋଗକୁ ଆଲୋକପାତ କରେ। ସେ କହିଥିଲେ, ରୁଷିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାରତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ଏହା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରୁଷିଆକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜାର ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।
ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ରୁଷିଆରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ବିନୟ କୁମାର, ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମସ୍କୋ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରବାସ ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ସହଭାଗୀତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସହଯୋଗକୁ ସୁଗମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।