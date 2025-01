ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସୈଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଦ୍ରା ଘରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଥର ଛୁରାମାଡ଼ କରିବା ପରେ ସେ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇ ସୈଫ୍‌ଙ୍କ ପେଟରୁ ୩ ଇଞ୍ଚ୍‌ର ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରାଯାଇଛି।

ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ବୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୈଫଙ୍କୁ ଛଅ ଥର ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇ ଥର ଗଭୀର ଲାଗିଥିଲା।

VIDEO | Forensic team conducts probe at actor Saif Ali Khan's apartment in #Mumbai.



Bollywood actor Saif Ali Khan was injured after an intruder attacked him with a knife at his residence in Mumbai in the early hours of Thursday, officials said. Khan was hospitalised and required… pic.twitter.com/3Y3JYHvn6N