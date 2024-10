ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ନଅ ଦିନ ପରେ ନାଏବ ସିଂ ସାଇନି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ହରିୟାଣା ସିଏମ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକୁଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଇନି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ରାଜ୍ୟର ସିଏମ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାଇନିଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ସିଏମ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ୧୭ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବହ୍ନ ୧୦ଟାରେ ପଞ୍ଚକୁଲାର ଦଶହରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ସମାରୋହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

ସାଇନି ୨୫ ଜାନୁୟାରୀ ୧୯୭୦ରେ ଅମ୍ବାଲାର ମିର୍ଜାପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବି.ଆର ଆମ୍ବେଦକର ବିହାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୁଜାଫରପୁର ଏବଂ ଚରଣ ସିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକ ଏବଂ ଏଲ୍‌ଏଲ୍‌ବି ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୯୬ ମସିହାରୁ ବିଜେପି ହରିୟାଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ସେ ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭଳି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ, ସାଇନି ପଦୋନ୍ନତି ପାଇ ଅମ୍ବାଲା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ନାରାୟଣଗଡ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ୨୦୧୦ରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ।

#WATCH | Union Minister & former Haryana CM Manohar Lal Khattar says, "We have received the nod of the PM that on October 17, in Panchkula, the CM and council of ministers will take oath." pic.twitter.com/SLxvKGPWSq