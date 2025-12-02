ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଫୋନ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକୁ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସରକାର ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସଫେଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ଲୋକେ ଏହାକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ହଟାଇ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆପ୍ ନୁହେଁ।
ସିନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଆପ୍କୁ ଏକ "ଗୁପ୍ତୀଚର ଆପ୍" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ସରକାରୀ ନଜର ବିନା ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇପାରିବେ।
दिल्ली: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप पर कहा, "आज जनभागीदारी से लगभग 1.75 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे गए हैं...लगभग 20 लाख चोरी हुए फ़ोन ट्रेस किए गए हैं और लगभग 7.5 लाख चोरी हुए फ़ोन उपभोक्ता के हाथ में सौंप दिए गए हैं... एक तरफ जहां दूरसंचार के आधार… pic.twitter.com/P7kSHjLfcz— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 2, 2025
ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ
ଦୂରସଂଚାର ବିଭାଗ ମୋବାଇଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଆମଦାନିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୯୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଠକେଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ ପ୍ରି-ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିପିଆଇ-ଏମ ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ କହିଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗ ସହଯୋଗୀ ଆପ୍ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାରେ ସିଧାସଳଖ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ୨୦୧୭ ପୁଟ୍ଟାସ୍ୱାମୀ ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ଆପ୍ କ’ଣ କରେ ?
ସଞ୍ଚାର ସାଥୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର IMEI ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରି ତାହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିମ୍ବା ନକଲି IMEIଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେତେକ ସମୟରେ ସମାନ IMEI ଏକାଧିକ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଏକକାଳୀନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ।
