ଗତକାଲି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପାଶାମିଲାରାମ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନି ସିଗାଚି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡରେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮ଟା ୧୫ରୁ ୯ଟା ୩୫ ଭିତରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭୟାବହ ରିଆକ୍ଟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩୪ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ଯା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୪ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Sangareddy, Telangana | The death toll in the Sigachi pharma industries explosion in Sangareddy rises to 34: Paritosh Pankaj, Sangareddy SP pic.twitter.com/GvUobXSJgG

ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ କାରଖାନାର ଏକ ତିନି ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସକାଳ ୯ଟା ୩୭ ମିନିଟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନରୁ ୧୧ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ୨ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ରୋବୋଟ୍, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ବାହିନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | Sangareddy, Telangana: 34 people lost their lives in the Sigachi pharma industries explosion in Sangareddy.



(Visuals from outside Sigachi Pharma Industries) pic.twitter.com/KkOMI1dKcv