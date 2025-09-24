ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଆଶିଷ ଶେଲାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୟ ଶାହ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଉପରେ ରାଉତଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ସେ "ପାକିସ୍ତାନ ଭୂଷଣ" ପୁରସ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଶେଲାର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୁଇଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ମନେ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାକିସ୍ତାନରୁ 'ପାକିସ୍ତାନ ଭୂଷଣ' ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଧେ। ତେଣୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରୁଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ସାମ ପିଟ୍ରୋଡାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିଟ୍ରୋଡା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଦାଉଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ 'ଘର' କହିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି ଶେଲାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।।
ଶେଲାର କହିଛନ୍ତି, ୟାସିନ ମାଲିକ କୋର୍ଟରେ ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାଫିଜ୍ ସଇଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ସେନା ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିହନ୍ମୁମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍(ବିଏମସି) ଜମାରେ ₹୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶିଷ ଶେଲାର କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ବିଏମସିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ବିଲ୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ₹୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିମିୟମ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟଙ୍କା ବିଏମସି ସ୍ଥାୟୀ ଜମାରେ ରହିଥାନ୍ତା। ସେ ଏହାକୁ "ଉଦ୍ଧବ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେଙ୍କ ପାପ" ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।